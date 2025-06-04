РФ замінює пошкоджені літаки цілими, намагаючись применшити втрати стратегічних бортів після ударів України

Росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації внаслідок спецоперації «Павутина», яку виконала Служба безпеки України.
Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ.
Там розповіли, що ворог замість спаленої техніки завозить на свої аеродроми інші, непошкоджені літаки. Окупанти намагаються зробити так, щоб на супутникових знімках не було видно ураженої техніки.
OSINT-аналітики зафіксували такий випадок: на одному з атакованих аеродромів на знімках від 2 червня видно обгорілий літак Ту-95. А на світлинах 4 червня на його місці стоїть уже цілий Ту-95. Тобто, росіяни поставили його саме в такому положенні, в якому до цього стояв пошкоджений літак, хоч під цілим і видно обгоріле летовище.
- 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина» зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії. Цю операцію готували понад півтора року. Спершу до Росії переправили FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Потім на території РФ дрони заховали під дахами будиночків, розміщених на вантажних авто. У певний момент дахи дистанційно відкрили й випустили дрони.
- Генштаб ЗСУ підтвердив, що після української спецоперації «Павутина» Москва втратила 41 літак. Серед них — стратегічні бомбардувальники та інші види бойових літаків.