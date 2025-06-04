NYT: США хочуть дозволити Ірану збагачувати уран. Але лише тимчасово і для мирних цілей

Новий план США щодо ядерної угоди пропонує дозволити Ірану збагачувати уран на низькому рівні. Водночас Штати разом з іншими країнами розроблятимуть ширшу угоду, що заблокує країні шлях до ядерної зброї.

Про це пише The New York Times із посиланням на іранських та європейських посадовців.

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США пропонують створити міжнародний консорціум країн регіону, що буде керувати ядерними обʼєктами. Він, ймовірно, охопить США, Іран, Саудівську Аравію, ОАЕ та інші арабські монархії Перської затоки. США сприятимуть будівництву ядерних реакторів і вестимуть перемовини про будівництво обʼєктів зі збагачення.

До запуску роботи консорціуму Іран зможе збагачувати уран на рівні, достатньому для цивільних потреб. Але після цього Іран більше не зможе самостійно збагачувати уран на своїй території.

Іранська сторона висловила готовність розглянути участь у такому консорціумі, але лише за умови, що він буде розташований на території Ірану. У пропозиції не вказується точно, де буде розташовано установку зі збагачення, однак США заявили, що вона не може бути в Ірані. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в понеділок заявив, що без поваги до права його країни збагачувати уран угоди не буде.

За словами іранського посадовця, закриття двох збагачувальних заводів — національної гордості, на яку держава витратила мільярди доларів, — було б принизливим і важко виправданим. До того ж там працюють сотні найкращих вчених країни, й уряд стурбований тим, що вони виїдуть за кордон, якщо залишаться безробітними на час формування консорціуму.

Оманські та саудівські чиновники обговорювали можливість збудувати обʼєкт зі збагачення на острові в Перській затоці. Це дало б сторонам можливість для компромісу: обʼєкт буде набагато помітнішим для світу, ніж нинішні установи ядерної програми Ірану, а іранці зможуть заявляти, що збагачують уран на своїй території. У неофіційному коментарі двоє іранських чиновників заявили, що їхня країна готова прийняти таку ідею, якщо острів буде саме іранським. Очікується, що Іран висуне таку пропозицію на наступному раунді перемовин.

Раніше агентство Reuters писало, що Іран планує відхилити пропозицію США про ядерну угоду. Пропозиція не враховує повного і негайного зняття санкцій, а також визнання права Ірану на збагачення урану для мирних цілей. Натомість США пропонують поступово скасовувати санкції та наполягають, що треба припинити збагачення урану на іранській території.

Що передувало

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску» — нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». У березні Axios повідомляв, що американський президент дав Ірану два місяці для досягнення нової ядерної угоди.

Автор: Олександр Булін