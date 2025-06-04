Дослідження CSIS: Військові втрати на війні в Україні сягають 1,4 мільйона людей

Кількість втрат у війні Росії проти України наближається до 1,4 мільйона людей. Це сумарні втрати російських та українських військ убитими та пораненими.

Це підрахував вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Дослідження переказує The New York Times.

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За даними CSIS, майже мільйон російських військових були вбиті або поранені у війні проти України. Втрати українських військ — приблизно 400 тисяч. Однак важливо розуміти, що військові втрати складно підрахувати точно: Москва систематично занижує кількість загиблих і поранених, а Київ не розголошує офіційні цифри. Тож дослідження CSIS ґрунтується на оцінках урядів США і Великої Британії та інших джерелах.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року російська армія втратила приблизно 250 тисяч військових убитими. У CSIS наголошують, що це найбільша кількість втрат Росії та Радянського Союзу у війнах, які вели після Другої світової війни.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Тиві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків). Водночас кількість загиблих в українській армії CSIS оцінює в 60—100 тисяч.

За даними CSIS, із січня 2024 року Росія захопила менш як 1% території України, попри те що наступ досі триває. Загалом Росія контролює приблизно 20% української території. Автори звіту називають це «найповільнішим темпом серед усіх наступальних кампаній у сучасній історії воєн».