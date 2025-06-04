Дослідження CSIS: Військові втрати на війні в Україні сягають 1,4 мільйона людей

Кількість втрат у війні Росії проти України наближається до 1,4 мільйона людей. Це сумарні втрати російських та українських військ убитими та пораненими.
Це підрахував вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Дослідження переказує The New York Times.
За даними CSIS, майже мільйон російських військових були вбиті або поранені у війні проти України. Втрати українських військ — приблизно 400 тисяч. Однак важливо розуміти, що військові втрати складно підрахувати точно: Москва систематично занижує кількість загиблих і поранених, а Київ не розголошує офіційні цифри. Тож дослідження CSIS ґрунтується на оцінках урядів США і Великої Британії та інших джерелах.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року російська армія втратила приблизно 250 тисяч військових убитими. У CSIS наголошують, що це найбільша кількість втрат Росії та Радянського Союзу у війнах, які вели після Другої світової війни.
Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Тиві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків). Водночас кількість загиблих в українській армії CSIS оцінює в 60—100 тисяч.
За даними CSIS, із січня 2024 року Росія захопила менш як 1% території України, попри те що наступ досі триває. Загалом Росія контролює приблизно 20% української території. Автори звіту називають це «найповільнішим темпом серед усіх наступальних кампаній у сучасній історії воєн».
Хоча загальна кількість жертв у російській армії майже втричі більша, ніж в України, Київ втрачає у боях більшу більшу частку армії, зазначають дослідники. Усе тому, що російська армія, яка бере участь у бойових діях, кількісно суттєво перевершує українську. На лінії фронту приблизно 250 тисяч українських солдатів протистоять понад 400 тисячам російських, кажуть у CSIS.
Аналітики зазначають, що Росія може зіткнутися з роками війни на виснаження, враховуючи величезні втрати та повільне просування. Особливо — якщо США та Європа продовжать надавати Україні військову допомогу і розвіддані. Спроможність України тримати фронт і завдавати ударів по території Росії підірвала глобальний імідж російської військової могутності, наголошують європейські та американські посадовці. Для того щоб Росія могла перемогти в найближчій перспективі, вважають у CSIS, США мали б припинити підтримку України.
- Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.
- Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені. За даними Генерального штабу ЗСУ на 4 червня, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 991 тисяч військових убитими й пораненими.