В «Армія+» зʼявились 5 нових рапортів на виплати, документи та відпустку

У застосунку «Армія+» зʼявились пʼять нових рапортів, які повʼязані з отриманням документів, виплатами та відпусткою.
Про це повідомило Міноборони.
Усі вони знаходяться у своїх розділах і доступні для використання в оновленій версії «Армія+», яку можна завантажити з App Store чи Play Market.
Зокрема, зʼявились рапорти на:
- документи для отримання статусу УБД;
- зміну реквізитів картки;
- зміну отримувача коштів;
- довідку про склад сімʼї;
- відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).
Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.
- Застосунок «Армія+» презентували в серпні 2024 року. Його створили за аналогією з «Дією», щоб розвантажити військових від паперової роботи. Там доступні функція ідентифікації особи («Армія ID») та система рапортів (електронні рапорти).
- Рапорти в «Армія+» зʼявились у серпні 2024 року. З урахуванням нових рапортів їхня загальна кількість становить 36. За цей час повністю опрацювали 530 тисяч рапортів. Найпопулярніші — оздоровчі (30%), річна відпустка (23%) і зміна місця служби (21%).