Рада остаточно внесла зміни в Бюджетний кодекс — це потрібно для Угоди про надра

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 13256 про зміни в Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про надра.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 309 нардепів.

Железняк зазначив, що до другого читання в тексті майже нічого не змінилося.

Внесок України до фонду складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

ренти на видобуток корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та інше) з нових ліцензій;

видачі нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись у спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно, Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Угода про надра

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду відбудови між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що зрештою вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики 6 травня рекомендував ратифікувати угоду про корисні копалини. Однак уже 7 травня Комітет переголосував рішення — до преамбули рішення за пропозицією додали текст про те, що депутати не бачили інших угод, які уклали разом із загальною угодою про копалини.

13 травня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 13256, який передбачає зміни в Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про копалини.

Увечері того ж дня стало відомо, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-українського фонду, а 23 травня Україна та США офіційно запустили фонд.