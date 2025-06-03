Премʼєр Нідерландів подав у відставку після розвалу коаліції

Премʼєр Нідерландів Дік Схооф подав у відставку. Це сталося вже за кілька годин після того, як лідер ультраправої нідерландської Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс оголосив про вихід з коаліції.
Про це повідомила нідерландська телерадіокомпанія NOS.
Після екстреного двогодинного засідання уряду Схооф оголосив, що вирішив скласти повноваження. Фактично це запускає процес дострокових парламентських виборів, які відбудуться, найімовірніше, не раніше жовтня.
Схооф уточнив, що продовжить виконувати повноваження премʼєр-міністра до призначення нового уряду, аби працювати над вирішенням важливих викликів — міжнародної безпеки, торгівлі зі США та внутрішніх проблем.
Далі Схооф має формально подати прохання про відставку королю Віллему-Олександру, після якого міністри остаточно втрачають повноваження.
Зранку 3 червня лідер ультраправої нідерландської Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс і його міністри вийшли з урядової коаліції, бо партнери не погодилися з його планом зі стримування міграції.
План передбачав розміщення армії для охорони сухопутних кордонів, повну відмову від надання притулку, тимчасове припинення воззʼєднання сімей для шукачів притулку, які мають статус біженців, і повернення всіх сирійців, які подали заяву про надання притулку або перебувають у Нідерландах за тимчасовими візами.
- 23 листопада 2023 року на парламентських виборах перемогла ультраправа Партія свободи (PVV) на чолі з лідером антиісламських популістів Гертом Вілдерсом, якого називають «нідерландським Трампом». Вілдерс вирішив відмовитися від посади премʼєра після кількох тижнів складних коаліційних переговорів.
- 2 липня 2024 року новий уряд Нідерландів склав присягу. Премʼєр-міністром обрали колишнього очільника Генеральної служби розвідки та безпеки Діка Схоофа, який не має партійної приналежності.