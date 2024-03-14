У Нідерландах Герт Вілдерс відмовляється стати наступним премʼєром

Ультраправий антиісламський популіст Герт Вілдерс відмовився стати наступним премʼєр-міністром Нідерландів. Його Партія свободи (PVV) у листопаді торік перемогла на парламентських виборах.

Про це пише Politico.

Герт Вілдерс вирішив відмовитися від посади після кількох тижнів складних коаліційних переговорів між ним і трьома іншими партіями: Народною партією свободи та демократії прем’єр-міністра Марка Рютте, який йде у відставку, правоцентристською «Новий суспільний договір» та популістською фермерською партією «Фермерсько-громадянський рух» (BBB).

Як зазначив нідерландський суспільний мовник NOS, інші лідери партій вимагали від Вілдерса відмовитися від посади премʼєр-міністра — це було умовою для продовження переговорів.

«Я зможу стати прем’єр-міністром, лише якщо це підтримають усі партії в коаліції. Це було не так», — написав сам Вілдерс.

Також він висловив бажання створити правий кабінет, який би виступав проти надання притулку та імміграції, а натомість ставив би нідерландців «на перше місце»,

Це буде першим випадком у Нідерландах з 1982 року, коли лідер партії, яка перемогла на парламентських виборах, не стане премʼєр-міністром. Лідери інших партій, які беруть участь у коаліційних переговорах, уже відмовилися від премʼєрства.

Хто такий Герт Вілдерс?

Він прийшов у політику в 1998 році у складі Ліберальної партії VVD, потім заснував одноосібну фракцію в парламенті, а у 2006 році сформував вкрай праву PVV. Свою карʼєру він побудував на «місії зупинити ісламське вторгнення на Захід». Наприклад, Вілдерс називає марокканців «покидьками».

Останніми роками він помʼякшив риторику і зосередився на інших проблемах виборців. «Є серйозніші проблеми, ніж боротьба з потоком прохачів притулку та іммігрантів», — сказав він в одному з останніх передвиборчих дебатів, додавши, що готовий покласти свої погляди на іслам «в морозилку», аби керувати країною. Вілдерс також пообіцяв «повернути країну нідерландцям».

Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити постачати зброю Україні, оскільки, за його словами, країна потребує цієї зброї, щоб мати можливість захистити себе. Однак жодна з партій, з якими він потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих ідей.

Герта Вілдерса із перемогою його партії на парламентських виборах вітали націоналістичні та вкрай праві європейські політики: премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, французька вкрай права лідерка партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен, а також лідер італійських ультраправих і віцепремʼєр Маттео Сальвіні.