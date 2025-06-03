Рада проголосувала за утворення Спеціалізованого окружного та апеляційного адмінсудів. Чому це важливо

Верховна Рада проголосувала за утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду в Києві з поширення юрисдикції цих судів на всю територію України.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт № 13302 підтримали 250 парламентарів. Його вніс до Ради президент Володимир Зеленський і позначив як невідкладний. Перед цим Вища рада правосуддя підтримала документ. Окрім створення судів, законопроєкт передбачає, що уряду і судовій адміністрації доручають організувати їхнє функціонування. У пояснювальній записці наголошують, що суди мають покращити доступ до правосуддя і захист прав людей у справах проти держави.

В адміністративному суді можна буде оскаржувати призначення голів міністерств, керівників усіх антикорупційних органів, прокурорів Державного бюро розслідувань, а також будь-які укази центральної влади, крім указів президента. Оскарження указів президента розглядає винятково Верховний суд.

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд діятиме як суд апеляційної інстанції та переглядатиме судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду.