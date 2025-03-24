В Україні створять нові спеціалізовані адмінсуди — Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський 24 березня підписав законопроєкт № 12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. Такий суд — одна з вимог Міжнародного валютного фонду, за умови виконання яких Україна отримує фінансування.

Законопроєкт передбачає створення одразу двох судів — Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів. Останній діятиме як суд апеляційної інстанції та переглядатиме судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду.

Суддів відбиратимуть на конкурсній основі. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) повинна буде оголосити конкурс на посади впродовж місяця після того, як закон набуде чинності.

До конкурсу мають залучити Експертну раду, яка складатиметься з трьох членів від Ради суддів України та трьох від іноземних організацій.

В адміністративному суді можна буде оскаржувати призначення голів міністерств, керівників усіх антикорупційних органів, прокурорів Державного бюро розслідувань, а також будь-які укази центральної влади, крім указів президента. Оскарження указів президента розглядає тільки Верховний суд.