Лондон збирається відсудити в російського олігарха Абрамовича $3,2 млрд на підтримку України

Уряд Великої Британії може подати до суду на російського мільярдера Романа Абрамовича, щоб відсудити $3,2 мільярда, які той виручив за продаж футбольного клубу «Челсі», і віддати ці гроші на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляють BBC, The Guardian і Bloomberg.

У 2022 році Роман Абрамович продав лондонську команду «Челсі» консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі. Він це зробив після того, як Велика Британія та Європейський Союз запровадили проти нього санкції за звʼязки з Путіним.

Відтоді гроші від продажу заморожені на рахунку в одному з банків Великої Британії. Мільярдер не може їх перевести на інші рахунки чи використати без ліцензії Управління з впровадження фінансових санкцій Великої Британії.

Лондон намагався укласти угоду з Романом Абрамовичем, щоб гроші спрямували на гуманітарну допомогу Україні. Однак за три роки не вдалося досягти домовленості, тому уряд розглядає можливість судового позову.

Британський уряд у 2022 році виділив гроші на створення благодійного фонду, який мав допомагати українцям — зокрема в медицині, освіті та житлі. Ідею фонду запропонував сам Роман Абрамович і обіцяв передати туди всі чисті доходи від продажу футбольного клубу.

Британія, Єврокомісія та Португалія (де Абрамович має громадянство) намагаються узгодити, як саме використати ці кошти, не порушивши санкції. Але процес ускладнюється — заморожені активи юридично складно передати, зараз шукають можливі шляхи для їхнього використання на відбудову України.