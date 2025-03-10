Британія хоче розморозити кошти від продажу «Челсі» та віддати їх Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв зробити «все можливе», щоб передати на допомогу Україні заморожені £2,3 мільярда. Їх отримав російський олігарх Роман Абрамович, коли продав футбольний клуб «Челсі» у травні 2022 року.

Про це пише Financial Times.

Протягом цих двох років кошти лежать на банківському рахунку спеціального трастового фонду, поки переговори про їхнє використання затягуються. Леммі каже, що він «розчарований» тим, що гроші так і не використали.

«Я засмучений тим, що цього не сталося, це правда. Гроші потрібно розподіляти, їх потрібно використовувати», — сказав Леммі Financial Times. Він сказав, що вдасться до «підходу, орієнтованого на дії», щоб розблокувати кошти.

Міністр підкреслив, що його «перший інстинкт — це не судовий процес», бо цей шлях «потребує часу». Однак люди, знайомі з його міркуваннями, кажуть, що звернення до суду для вирішення цього питання є одним з варіантів, які він розглядає.

Іншим варіантом залишається укладення угоди з фондом, який буде створений для управління коштами. Хоча Леммі визнав, що навколо цього питання існують «юридичні складнощі», він пообіцяв, що врешті кошти розблокують.

Британський уряд хоче, щоб ці гроші витратили в Україні. Натомість у трастовому фонді, на рахунку якого вони лежать, виступають за «гнучкість», щоб підтримати українських біженців.