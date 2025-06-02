Визнання анексії Криму й чотирьох областей та відмова від репарацій. Зʼявився текст російського «меморандуму» про припинення вогню

Росія у своєму «меморандумі» про припинення вогню вимагає, щоб Україна вивела свої війська з територій, які частково окуповані Росією, та погодилась на нейтральний статус.

Повний текст «меморандуму» публікують державні пропагандистські медіа РФ.

Документ складається з трьох розділів. Перший визначає «основні параметри остаточного врегулювання». У цьому розділі РФ висунула наступні вимоги:

міжнародно-правове визнання «входження в склад РФ» Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та виведення з цих територій українських військ;

нейтралітет України (відмова від вступу у будь-які військові союзи) та заборона на розміщення на території України іноземних військ, баз та інфраструктури;

припинення дії та відмова від укладення в майбутньому міжнародних договорів та угод, не сумісних з положеннями пункту про нейтралітет.

встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших військових формувань;

надання російській мові офіційного статусу;

заборона «героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму»;

зняття всіх санкцій та заборону на будь-які майбутні обмеження між РФ та Україною;

відмова від відшкодування збитків, завданих воєнними діями;

зняття обмежень з УПЦ;

вирішення комплексу питань, повʼязаних з воззʼєднанням сімей та переміщеними особами.

Умови припинення вогню

У другому розділі РФ пропонує два варіанти припинення вогню. Перший варіант передбачає повне виведення ЗСУ з Росії, а також усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Другий варіант передбачає заборону на передислокацію ЗСУ разом з забороною мобілізації в Україні, оголошенням демобілізації та скасуванням воєнного стану. Також в ньому прописане припинення постачання військової допомоги Україні від союзників та виключення присутності військових третіх країн на українській території.

В межах другого варіанту Україна має пообіцяти не проводити диверсій проти Росії. Також передбачається створення спільного центру для контролю за припиненням вогню і взаємна амністія політвʼязнів та затриманих цивільних.

Крім того, Україна має оголосити вибори президента та парламенту, які повинні відбутися не пізніше, ніж через 100 днів після скасування воєнного стану. І останній пункт — підписання мирної угоди.

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Крім того, у третьому розділі визначається почерговість виконання «меморандуму». Так, наприклад, спочатку має початися робота над текстом, потім планують оголосити перемирʼя на 2—3 дні, щоб зібрати тіла загиблих. Після цього — підписання «меморандуму» з конкретними датами, але припинення вогню на 30 днів почнеться лише після початку відведення ЗСУ.

Наступним пунктом плану росіяни визначили проведення виборів в Україні, після яких вони хочуть підписати мирну угоду. А її потім має затвердити Радбез ООН. І лише тоді вона буде ратифікована і набуде чинності.