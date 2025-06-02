Підпал будинку премʼєра Британії — четвертого підозрюваного затримали

У Лондоні заарештували четвертого підозрюваного в серії підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомила поліція Лондона.

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Cьогодні, 2 червня, 48-річного чоловіка заарештували в лондонському аеропорту Станстед. Спочатку його зупинили поліцейські, а потім заарештували за підозрою у змові з метою підпалу, щоб створити загрози життю. Зараз він перебуває під вартою.

Раніше в цій же справі затримали українця Романа Лавриновича, українця Петра Починка та громадянина Румунії Станіслава Карпюка.

Звинувачення стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів на початку травня 2025 року. За версією слідства, чоловіки підпалили автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

Сам Стармер заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, — це «напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо». Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, адже напади повʼязані з публічною особою високого рівня.