Українця підозрюють у спробі підпалу будинків премʼєра Британії Кіра Стармера

У Великій Британії затримали 21-річного громадянина України — йому закидають спробу підпалу двох будинків британського премʼєра Кіра Стармера та автівки.

Про це пишуть Sky News і ВВС із посиланням на поліцію Лондону.

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Правоохоронці зазначають, що Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей. Його затримали 13 травня, а 16 травня він має зʼявитися у Вестмінстерському магістратському суді.

Звинувачення стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів. За версією слідства, Лавринович підпалив автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, — це «напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо». Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, адже напади повʼязані з публічною особою високого рівня.