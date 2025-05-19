Підпал будинку премʼєра Британії: затримали третього підозрюваного

У Лондоні затримали третього підозрюваного у серії підпалів обʼєктів, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це пише поліція Лондона.

34-річного чоловіка затримали вранці 19 травня у районі Челсі, його вже взяли під варту.

Раніше в цій же справі затримали українця Романа Лавриновича та ще одного чоловіка.

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Звинувачення стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів. За версією слідства, чоловіки підпалили автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

Сам Стармер заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, — це «напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо». Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, адже напади повʼязані з публічною особою високого рівня.