Філіппіни та ЄС запускають діалог з безпеки, щоб протистояти новим загрозам. Серед них — Китай

Філіппіни та Європейський Союз домовилися започаткувати діалог з питань безпеки та оборони, щоб спільно протидіяти новим транскордонним загрозам. Частина з них стосується Китаю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра закордонних справ країни Енріке Манало.

Заява пролунала під час візиту до Маніли верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики Каї Каллас.

За словами Манало, новий формат дозволить обом сторонам залишатися «проактивними та єдиними» в боротьбі із сучасними транскордонними викликами, такими як кібератаки, зовнішнє втручання та маніпулювання інформацією. Каллас, у свою чергу, наголосила, що діалог стане платформою для поглиблення співпраці, обміну досвідом і запуску спільних ініціатив у сфері безпеки.

Цей крок є частиною ширшої угоди про партнерство та співробітництво, підписаної між ЄС та Філіппінами у 2012 році й чинної з 2018 року. Каллас підкреслила відданість ЄС підтримці міжнародного правопорядку, миру та стабільності щодо напруженості в Південно-Китайському морі та війни Росії в Україні, а також засудила будь-які односторонні спроби змінити статус-кво за допомогою примусу — натяк на дії Китаю в регіоні.

У середині квітня між Китаєм і Філіппінами стався беззбройний прикордонний конфлікт. Китайці висадилися на безлюдному острові Сенді-Кей у Південнокитайському морі й розгорнули там свій прапор. За кілька днів те саме на тому ж острові зробили й філіппінці.