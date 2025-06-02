У США чоловік напав з вогнеметом і коктейлями Молотова на проізраїльський протест. Є поранені

В американському штаті Колорадо чоловік з вигуком «волю Палестині» кинув запальний пристрій у натовп, поранивши вісьмох людей. Це сталося в місті Боулдер, коли люди вийшли на мирний протест за звільнення ізраїльських заручників, яких досі утримують у Газі. Федеральне бюро розслідувань кваліфікує інцидент як «акт тероризму».

Про це пишуть BBC, The Guardian, CNN.

Чоловік, якого підозрюють у скоєному, це 45-річний громадянин Єгипту Мохамед Сабрі Соліман, термін дії його візи закінчився у 2023 році. Правоохоронці кажуть, що він кидав коктейлі Молотова і використовував саморобний вогнемет проти демонстрантів. Чоловіка затримали й доставили до лікарні з легкими травмами.

Директор ФБР Каш Патель назвав інцидент «цілеспрямованим терористичним нападом» і запевнив, що його «ретельно» розслідують. Водночас місцева поліція на пресконференції заявила, що поки що зарано робити остаточні висновки.

Серед восьми поранених — четверо жінок і четверо чоловіків віком від 52 до 88 років. Їх доправили до лікарень у Денвері.

Лідери Конгресу США засудили напад у Боулдері, а сенатор Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті, назвав напад «мерзенним антисемітським актом терору» проти єврейської громади. Президент і генеральний директор Єврейських федерацій Північної Америки Ерік Фінгерхат заявив, що цей напад був частиною «хвилі внутрішніх терористичних атак, спрямованих на єврейську громаду», і закликав американську владу до дій.