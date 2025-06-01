Генштаб: Сили оборони України ліквідували ще 1 230 окупантів і знищили 52 артсистеми

Упродовж минулої доби, 31 травня, Росія втратила ще 1 230 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони знищили пʼять танків, чотири бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 151 дрон оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 127 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 987 тисяч військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Туві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).