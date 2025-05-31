Ракета компанії Blue Origin успішно приземлилася після космічного польоту з туристами. Що відомо про місію

Ракета американської компанії Джеффа Безоса Blue Origin 31 травня успішно приземлилася після космічного польоту з туристами. Це був 12-й політ із людьми на борту і 32-й запуск ракети New Shepard. Цього разу на борту було 6 людей.

Про це повідомили в компанії.

До екіпажу ввійшли вчителька природничих наук і математики Айметт Медіна Хорхе, рентгенолог і дослідниця Гретхен Грін, колишній посол Панами у США Хайме Алеман, бізнесмен Джессі Вільямс, керівник аерокосмічної компанії Марк Рокет і підприємець Пол Джеріс.

Після цього польоту кількість людей, яких туристична ракета New Shepard доставила в космос, сягнула 64. Серед них — науковці, викладачі, лікарі, дослідники та підприємці. Четверо з них літали в космос в рамках програми двічі.