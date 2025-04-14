Співачка Кеті Перрі злітала в космос. Це перша місія за понад 60 років, у якій взяли участь лише жінки

Американська співачка Кеті Перрі 14 квітня вирушила в космос на туристичній ракеті New Shepard.

Про це повідомляє компанія Blue Origin у соцмережі X.

Це унікальна місія, адже її учасниками стали виключно жінки — вперше з 1963 року, коли відбувся політ російської космонавтки Валентини Терешкової.

Крім Кеті Перрі, космічними туристками побували журналістка і наречена мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес, аерокосмічна інженерка Айша Бове, біоастронавтка Аманда Нгуєн, продюсерка Керіанн Флінн і телеведуча Гейл Кінг.

Blue Origin

Політ тривав трохи більше за 10 хвилин. Приблизно через 3 хвилини після старту ракета-носій відокремилась від капсули екіпажу, а згодом капсула досягла висоти 100 км — це умовна межа між земною атмосферою і космосом. Після цього апарат успішно приземлився на землю.

Раніше Кеті Перрі опублікувала відео з екскурсією капсулою і сказала, що хоче заспівати в космосі. Невідомо, чи відбувся виступ знаменитості: його не було чутно в прямому ефірі, який кілька разів переривався, пише The Verge.