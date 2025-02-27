Співачка Кеті Перрі полетить у космос

Співачка Кеті Перрі увійшла до складу наступного екіпажу корабля New Shepard — вона вирушить у космос.

Про це повідомили в приватній аерокосмічній компанії Blue Origin.

Місія стане унікальною, тому що вперше з 1963 року, з часів польоту російської космонавтки Валентини Терешкової, усі її учасники — жінки. Крім Кеті Перрі, до складу екіпажу увійшли журналістка і наречена мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес, аерокосмічна інженерка Айша Бове, біоастронавтка Аманда Нгуєн, продюсерка Керіанн Флінн і телеведуча Гейл Кінг.

Екіпаж місії NS-31. Верхній ряд, зліва направо: Айша Бове, Керіанн Флінн і Гейл Кінг. Нижній ряд, зліва направо: Аманда Нгуєн, Кеті Перрі і Лорен Санчес.

«Для Кеті велика честь бути частиною першої жіночої команди Blue Origin, і вона сподівається, що її подорож надихне її доньку та інших людей прагнути до зірок у прямому й переносному сенсі», — кажуть у компанії.

Ця місія стане 11-м польотом людини для місії New Shepard і 31-м в її історії. Попередньо, місія стартує цієї весни.