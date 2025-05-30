ABC News: Разом з Ілоном Маском адміністрацію Трампа покине низка високопосадовців DOGE

Низка високопосадовців Департаменту ефективності уряду США (DOGE) покинуть відомство після відставки Ілона Маска.

Про це пише ABC News із посиланням на джерела.

Ідеться про головного адвоката DOGE Джеймса Бернема і помічника Маска Стіва Девіса. Залишає департамент і Кеті Міллер — старша радниця і речниця DOGE.

Водночас багато колишніх працівників і недосвідчених молодих інженерів, яких Маск найняв для роботи в DOGE, залишаються частиною уряду, зазначає The Guardian. Одне з головних питань щодо майбутнього департаменту — чи збережуть ці співробітники, деякі з яких отримали майже необмежений доступ до найсекретніших даних уряду, ті ж повноваження, що мали за часів Маска.

Працівники DOGE, такі як мільярдер-інвестор і союзник Маска Антоніо Ґрасіас, інтегрувалися в ключові урядові агентства, зокрема в Управління соціального забезпечення США та Федеральне авіаційне управління. Вони діяли як своєрідна паралельна урядова робоча група, працюючи без належної прозорості, що призвело до спроб отримати доступ до баз даних і перенести данні, які спричинили безлад і технічні проблеми. Чи дозволять Трамп і керівники агентств їм і далі діяти безконтрольно — поки ще невідомо.