Reuters: МАГАТЕ не бачить ознак, що Росія готується запустити Запорізьку атомну електростанцію

Немає ознак того, що РФ готується перезапустити тимчасово окуповану українську Запорізьку атомну електростанцію.

Про це пише Reuters із посиланням на представника Міжнародного агентства з атомної енергії. Офіційно МАГАТЕ не коментувало ситуацію.

«Наші команди продовжують підтверджувати, що нині немає жодних ознак того, що зараз буде проводитися якась активна підготовка до перезапуску станції», — заявив він.

У новому звіті генеральний директор Агенства Рафаель Гроссі, який наступного тижня матиме поїздку в Росію та Україну, заявив, що Запорізька атомна електростанція понад 3 тижні підʼєднана лише до однієї лінії електропередачі 750 кВ. Остання резервна лінія живлення напругою 330 кВ відключилася 7 травня.

З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС вісім разів втрачала доступ до всього зовнішнього електропостачання, але зазвичай його відновлювали протягом дня.

Раніше в «Енергоатомі» пояснювали, що до того, як росіяни окупували ЗАЕС, станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередачі й трьох ліній резерву. А за час окупації спільні зусилля «спеціалістів» «Росатома» і російського військового контингенту довели Запорізьку АЕС до останнього ступеня деградації.

Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції із запуском аварійних дизель-генераторів. Адже їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунка до початку плавлення ядерного палива.

Що передувало

NYT 27 травня, посилаючись на звіт Greenpeace, писала, що Росія збирається під’єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми. На це, зокрема, вказують супутникові знімки, де видно, що з лютого РФ будує понад 80 км ліній електропередачі й опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом.

Planet Labs / Greenpeace

Так росіяни хочуть зʼєднати нові лінії з великою підстанцією поблизу Маріуполя, яка підʼєднана до Запорізької АЕС, розташованої приблизно за 225 км.

Проте є багато технологічних ризиків перезапуску. Після понад трьох років війни критичне обладнання досі не замінили, багато досвідчених українських працівників звільнилися. А підрив Каховської ГЕС позбавив ЗАЕС основного джерела води для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.

Точні плани Москви поки що невідомі. Незрозуміло, чи хоче вона запустити станцію вже після, чи ще під час бойових дій. У будь-якому разі, кажуть експерти, РФ доведеться збудувати ще кілька ліній, щоб повноцінно зʼєднати АЕС із власною мережею, і це тривалий процес.

Проте це може стати першим випадком в історії, коли держава-агресор захоплює ядерну установку іншої країни та використовує її у власних енергетичних цілях.