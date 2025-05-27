NYT: Росія збирається під’єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми. Чому це небезпечно

РФ будує лінії електропередач на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб під’єднати до власної енергомережі захоплену ЗАЕС.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на звіт Greenpeace.

У ньому навели супутникові знімки, які демонструють: з початку лютого росіяни будують понад 80 км ліній електропередач і опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом уздовж узбережжя Азовського моря. Знімки за 11–22 травня показують розширення цих ліній на схід. NYT засвідчила, що зображення справжні.

Planet Labs / Greenpeace

Як зазначили в Greenpeace, мета проєкту — з’єднати нові лінії з великою підстанцією поблизу Маріуполя, яка під’єднана до Запорізької АЕС, розташованої приблизно за 225 кілометрів.

Точні плани Москви поки невідомі. Незрозуміло, чи хоче вона запустити станцію вже після, чи ще під час бойових дій. У будь-якому разі, кажуть експерти, РФ доведеться збудувати ще кілька ліній, щоб повноцінно з’єднати АЕС із власною мережею — а це тривалий процес.

На думку ядерного спеціаліста «Greenpeace Україна» Шона Берні, одна з можливих цілей росіян — під’єднати ЗАЕС до енергосистеми Ростовської області. Це буде перший випадок в історії, коли держава-агресор захоплює ядерну установку іншої країни й використовує її у власних енергетичних цілях, пише газета.

З чотирьох 750-кіловольтних ліній, що колись з’єднували АЕС з українською мережею, дві проходять через підконтрольну Україні територію. Дві інші, на ТОТ, були пошкоджені, і лише одна, ймовірно, відновлена, каже експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Перезапуск Запорізької АЕС може бути вкрай ризикованим, вважають фахівці. Після понад трьох років війни критичне обладнання досі не замінили, а багато досвідчених українських працівників залишили станцію. Підрив Каховської ГЕС у 2023 році позбавив станцію основного джерела води для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що будь-які спроби представників РФ перезапустити енергоблоки можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька атомна електростанція вже неодноразово була на межі блекауту. Через російські обстріли знеструмлювалися лінії живлення.