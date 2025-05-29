Politico: Цього тижня всі працівники «Голосу Америки» отримають повідомлення про звільнення

Усі працівники «Голосу Америки» (Voice of America, VOA), які залишилися в штаті, очікують цього тижня отримати повідомлення про скорочення.

Про це пише Politico з посиланням на джерела у «Голосі Америки».

Це стосуватиметься 800 працівників, що ще залишилися після того, як адміністрація Трампа на початку місяця звільнила майже 600 контрактників. Керівництво вже попередило працівників про необхідність очікувати повідомлень про звільнення найближчими днями.

Старший співробітник VOA розповів, що, за даними з розмов його команди зі співробітниками Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке є материнською організацією «Голосу Америки», повідомлення про звільнення, ймовірно, стосуватимуться всіх співробітників — фактично це означатиме закриття міжнародної мовної мережі.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

Усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Йдеться про понад 1 300 журналістів, продюсерів, допоміжний персонал.

Після цього співробітники «Голосу Америки» подали до суду проти Агентства США з глобальних медіа. Вони заявили, що закриття медіа, які фінансує уряд США, порушує право на свободу слова та журналістську роботу, яке гарантує американська Конституція.

У квітні суд у США зобовʼязав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки», однак в апеляції це рішення скасували.