Умєров: РФ має 4 дні на передачу свого «меморандуму» з позицією припинення вогню. Україна Росії свій документ передала

Росія має щонайменше 4 дні для передачі Україні на опрацювання свого «меморандуму» з її баченням кроків до припинення вогню. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що він вже передав очільнику російської делегації документ, який відображає українську позицію. Росіяни його отримали.

Про це написав сам Умєров.

«Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання свій документ. Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена», — написав міністр оборони.

За його словами, так званий меморандум від Росії очікували після зустрічі в Туреччині 16 травня — саме тоді світ сподівався дізнатися бачення Москви щодо припинення вогню. Але росіяни традиційно затягнули процес. Під тиском — після жорстких заяв Трампа, європейських лідерів і президента Зеленського — вони заявили, що дописали документ. Однак передавати його не поспішають.

Умєров наголосив, що російська сторона казала про передачу свого «меморандуму» після закінчення обміну полоненими у форматі «1 000 на 1 000». Він завершився 25 травня. Україна закликає виконати обіцянку та «припинити намагання зробити зустріч деструктивною».

«Ми не проти зустрічей з росіянами й очікуємо їхній «меморандум», щоб зустріч була не пустою і могла реально наблизити завершення війни», — резюмував Умєров і вкотре додав, що Україна готова до повного та безумовного припинення вогню і подальшої дипломатичної роботи.

«Навіщо чекати понеділка?» Очільник українського МЗС Андрій Сибіга, заявив, що «меморандум» можна одразу передати Україні, якщо росіяни його розробили після десяти днів «роздумів та ударів по Україні».

«Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше. Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати», — написав він.

Незадовго до дописів Умєрова і Сибіги очільник російського МЗС Лавров заявив, що РФ готова представити Україні так званий меморандум у Стамбулі 2 червня.