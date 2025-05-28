Reuters: Сирія та Ізраїль ведуть прямі безпекові переговори

Ізраїль і Сирія перебувають у прямому контакті й останніми тижнями провели низку зустрічей, спрямованих на зниження напруги та запобігання конфлікту в прикордонному регіоні між двома країнами.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Ці контакти є суттєвим кроком у розвитку відносин між країнами, які десятиліттями перебували по різні боки конфлікту на Близькому Сході. Вони відбуваються на тлі того, як США заохочують нову владу в Дамаску до налагодження відносин з Ізраїлем, а Ізраїль послаблює свої бомбардування Сирії.
Три джерела повідомили, що відбулося кілька раундів особистих зустрічей у прикордонному регіоні, зокрема на території, підконтрольній Ізраїлю.
Ці переговори є продовженням кулуарних переговорів через посередників, які ведуться з моменту, коли ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» скинуло сирійського лідера Башара Асада в грудні.
З сирійського боку, за словами джерел, контакти очолює високопоставлений силовик Ахмад аль Далаті, якого після падіння Асада призначили губернатором провінції Кунейтра, що межує з окупованими Ізраїлем Голанськими висотами. Цього тижня його також призначили відповідальним за безпеку в південній провінції Ес-Сувейда, де проживає сирійська громада друзів.
Водночас публічно Далаті заперечує участь у будь-яких прямих переговорах з ізраїльською стороною.
- 8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.
- Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.