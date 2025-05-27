Непальський шерп встановив новий рекорд за кількістю сходжень на Еверест

Відомий гірський шерп Камі Ріта піднявся на Еверест у 31-й раз і побив власний рекорд за найбільшу кількість сходжень на найвищу вершину світу.

Про це передає агентство Associated Press.

Камі Ріта цього разу супроводжував групу альпіністів, які зійшли на Еверест рано-вранці 27 травня. Згодом вони разом спустилися до базового табору.

AP / Gopen Rai

Шерп раніше розповідав агентству, що планує ще раз піднятися на вершину. Кілька днів тому він також спробував піднятися, але був змушений повернутися через негоду.

Уперше Камі Ріта зробив сходження на Еверест у 1994 році і з того часу повторює цю подорож майже щороку. Його знання й навички допомагають сотням іноземних альпіністів, які прагнуть ступити на вершину гори висотою 8 849 метрів.

Найближчий конкурент Ріти — його колега шерп Пасанг Дава, який здійснив 29 успішних сходжень на гору.