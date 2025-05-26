ППО знищила 288 російських дронів і збила 9 крилатих ракет. Як минула ніч

У ніч на 26 травня українська протиповітряна оборона вчергове відбивала масовану повітряну атаку росіян. Воїнам вдалося збити 9 крилатих ракет Х-101 і знешкодити 288 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Росія завдала комбінованого удару й застосувала 364 засоби повітряного нападу. Усього запустили:

9 крилатих ракет Х-101;

355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

ППО знешкодила 233 безпілотники, ще 55 були локаційно втрачені / подавлені РЕБ. Ракети збили всі, зазначають Повітряні сили. Влучання зафіксували в 5 локаціях, а ще в 10 місцях впали уламки збитих дронів.