Reuters: Генінспектор Бундесверу наказав до 2029 року переозброїти німецьку армію через загрозу агресії Росії

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр наказав, щоб німецька армія була повністю оснащена зброєю та іншим матеріалом до 2029 року.

Про це йдеться в документі, який побачило агентство Reuters.

Документ під назвою «Пріоритети директиви щодо посилення боєготовності», підписаний Броєром 19 травня, зазначає, що Німеччина досягне цієї мети за допомогою коштів, які стали доступними після пом’якшення бюджетного обмеження (так званого боргового гальма) у березні.

У директиві Броєр визначає пріоритети щодо зброї, яку потрібно закупити або розробити в першу чергу, частково спираючись на пріоритети, раніше окреслені НАТО. Серед них — зміцнення ослабленої системи протиповітряної оборони Німеччини, зокрема з акцентом на перехоплення дронів.

Ще один пріоритет згідно з документом — здатність завдавати глибоких високоточних ударів, тобто уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко за лінією фронту.

Окрім поповнення запасів боєприпасів, Броєр також наказує підвищити цільові обсяги накопичення всіх типів боєприпасів.

Серед інших пріоритетів у документі вказано швидке розширення можливостей Німеччини в сфері радіоелектронної боротьби, а також створення стійкої системи «наступальних і оборонних спроможностей» у космосі.

До переозброєння Броєр закликає через російську загрозу — за його оцінками, до 2029 року Росія може достатньо відновити свої сили, аби здійснити напад на територію НАТО.