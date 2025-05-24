Медіа: Голова МЗС Туреччини вирушить до РФ, щоб обговорити «ситуацію» в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан має намір поїхати до Росії 26 травня, щоб обговорити «ситуацію» в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на турецьке інформагентство Anadolu.

Хакан Фідан наголосить російському колезі Сергію Лаврову на зацікавленості Анкари в «досягненні справедливого й тривалого миру» в Україні. Також заплановані переговори турецького політика з іншими високопосадовцями РФ, зокрема з помічником Путіна Володимиром Мединським.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

За даними Anadolu, у понеділок Фідан і Лавров також обговорюватимуть регіональні питання. Йтиметься, зокрема, про Сирію та сектор Гази, а також торговельну й енергетичну співпрацю між двома країнами.