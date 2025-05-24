Медіа: Голова МЗС Туреччини вирушить до РФ, щоб обговорити «ситуацію» в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан має намір поїхати до Росії 26 травня, щоб обговорити «ситуацію» в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на турецьке інформагентство Anadolu.
Хакан Фідан наголосить російському колезі Сергію Лаврову на зацікавленості Анкари в «досягненні справедливого й тривалого миру» в Україні. Також заплановані переговори турецького політика з іншими високопосадовцями РФ, зокрема з помічником Путіна Володимиром Мединським.
За даними Anadolu, у понеділок Фідан і Лавров також обговорюватимуть регіональні питання. Йтиметься, зокрема, про Сирію та сектор Гази, а також торговельну й енергетичну співпрацю між двома країнами.
- 16 травня в Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала виведення українських військ з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.
- На початку війни делегації України та Росії вже зустрічалися в Стамбулі, але навесні 2022 року такі зустрічі припинилися. На основі «Стамбульського комюніке» сторони склали великий договір. У відкритому доступі є одна з його чернеток, датована 15 квітня, — її опублікувала американська газета The New York Times. З цієї чернетки зрозуміло, що Росія запропонувала Україні погодитися на нікчемні, нічого не значущі гарантії. Російська сторона залишала за собою право заблокувати будь-яку військову допомогу і водночас вимагала від України обмежити чисельність Сил оборони. По суті, Путін пропонував Зеленському здатися — просто в більш завуальованій формі.
- Міністр оборони України Рустем Умєров 16 травня повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. За його словами, щодо обміну Москва і Київ дійшли згоди.