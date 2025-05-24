Обстріл балістикою Одеси 23 травня: зросла кількість жертв

Кількість загиблих через атаку росіян на портову інфраструктуру Одеси 23 травня зросла до трьох — помер ще один поранений.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Від отриманих травм у лікарні помер 41-річний чоловік. У день атаки також в лікарні помер 71-річний одесит. В Офісі генпрокурора повідомили, що серед жертв — 40-річний співробітник приватного підприємства з транспортного оброблення вантажів.

Постраждали ще шестеро людей — цивільні працівники підприємства. Їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня важкості.

Що передувало

Росіяни атакували місто балістичними ракетами 23 травня близько 14:15. Попередньо, били ракетами типу «Іскандер-М».Віцепремʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що атака пошкодила машинне відділення, вибила вікна і двері в адміністративних будівлях, знищила транспортні засоби й техніку.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, через який загинули люди. А вночі 24 травня РФ знову дронами поцілила по об’єктах припортової інфраструктури — прокуратура теж почала досудове розслідування.