Обстріл балістикою Одеси 23 травня: зросла кількість жертв

Кількість загиблих через атаку росіян на портову інфраструктуру Одеси 23 травня зросла до трьох — помер ще один поранений.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Від отриманих травм у лікарні помер 41-річний чоловік. У день атаки також в лікарні помер 71-річний одесит. В Офісі генпрокурора повідомили, що серед жертв — 40-річний співробітник приватного підприємства з транспортного оброблення вантажів.
Постраждали ще шестеро людей — цивільні працівники підприємства. Їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня важкості.
Що передувало
Росіяни атакували місто балістичними ракетами 23 травня близько 14:15. Попередньо, били ракетами типу «Іскандер-М».Віцепремʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що атака пошкодила машинне відділення, вибила вікна і двері в адміністративних будівлях, знищила транспортні засоби й техніку.
Прокуратура почала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, через який загинули люди. А вночі 24 травня РФ знову дронами поцілила по об’єктах припортової інфраструктури — прокуратура теж почала досудове розслідування.
- За час повномасштабного вторгнення РФ пошкодила та знищила майже 400 обʼєктів портової інфраструктури та понад 30 суден. Постраждали 106 цивільних.