Ексочільник МОЗ Степанов отримав нову підозру НАБУ

Колишній директор держпідприємства «Поліграфкомбінат» отримав нову підозру в межах міжнародного розслідування про махінації з паспортами.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Бюро не називає імені підозрюваного, але обставини справи вказують що мова про Максима Степанова, який також очолював Міністерство охорони здоровʼя.

Йому оголосили підозру в отриманні хабаря у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток, а також у легалізації доходів, отриманих від їхнього використання.

За даними слідства, Степанов вимагав хабар у французької компанії, яка свого часу розробила ці захисні елементи (стилізоване зображення тризуба, мапа України тощо) та використовувала їх у виробництві голограм для бланків українських документів. В обмін на це компанія отримувала можливість постачати свою продукцію держпідприємству.

Постачання здійснювалося через естонську компанію-прокладку, підконтрольну директору ДП, яка закуповувала матеріали за ринковою ціною та перепродавала їх «Поліграфкомбінату» у 4—6 разів дорожче.

На цю ж естонську компанію в Офісі інтелектуальної власності ЄС зареєстрували незаконно одержані авторські права.

Після звільнення Степанова з посади керівника «Поліграфкомбінату» та переходу нового керівництва на прямі закупівлі у виробника він уклав з французькою компанією договір, за яким естонській компанії сплачувалася винагорода (роялті) за використання дизайну. Суму роялті заклали в ціну, за якою продукція постачалася «Поліграфкомбінату».

Протягом 2018—2021 років на рахунки естонської компанії надійшло близько €7 млн роялті, які підозрюваний надалі легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них ($124 790) потрапила на рахунок його доньки.