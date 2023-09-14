ВАКС заочно заарештував ексміністра охорони здоровʼя Максима Степанова

Колишнього міністра охорони здоровʼя України Максима Степанова заочно заарештували у справі про відмивання коштів на держпідприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» на понад 450 мільйонів гривень.

За версією слідства, у 2013 році тодішній голова поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карт, водійських посвідчень тощо.

Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, які були завищені у чотири-шість разів. За цією схемою з підприємства вивели понад 450 мільйонів гривень.

Крім того, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду — роялті. Кабінет міністрів за ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

Загалом у справі пʼятеро підозрюваних. Крім Степанова, це колишній начальник відділу поліграфкомбінату, двоє громадян Естонії, які працювали в компанії-прокладці, і ще один українець, якого вважають пособником.