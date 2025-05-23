Удар балістикою по Одесі: кількість загиблих зросла до двох

Кількість загиблих через атаку росіян на портову інфраструктуру Одеси 23 травня зросла до двох — загинув один з поранених.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит. В Офісі генпрокурора повідомили, що також загинув 40-річний співробітник приватного підприємства з транспортного оброблення вантажів.

Через удар балістичними ракетами близько 14:15 постраждали ще сім людей — теж цивільні працівники підприємства. Вони отримали поранення різного ступеня важкості. Їх госпіталізували.

Telegram/Олексій Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що атака пошкодила машинне відділення, вибила вікна і двері в адміністративних будівлях, знищила транспортні засоби й техніку.

Попередньо, росіяни били ракетами типу «Іскандер-М». Прокуратура почала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, через який загинули люди. На місцях подій прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.