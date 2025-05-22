Україна передала РФ список на обмін у форматі «1 000 на 1 000»

Україна вже передала росіянам список на обмін у форматі «1 000 на 1 000» — ті раніше заявляли, що поки не отримали списку.
Про це у коментарі «Бабелю» повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
Раніше цього ж дня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Росія свій список вже передала, а на український ще чекають.
Президент Володимир Зеленський сьогодні зазначав, що Україна зараз зʼясовує деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони.
- Домовленості про одночасне звільнення та передачу полонених у форматі «1 000 на 1 000» досягнули 16 травня на зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.
- Останній на сьогодні обмін пройшов 6 травня, тоді додому повернулись 205 військових. Загалом з березня 2022 року визволили 4 757 українських громадян.