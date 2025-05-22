Конституційний суд Румунії відмовився анулювати результати виборів президента — цього хотів ультраправий кандидат Сіміон

Конституційний суд Румунії відмовився анулювати результати виборів президента, як цього вимагав лідер ультраправої партії AUR, кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон після своєї поразки.

Про це передає румунський телеканал Digi 24.

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Судді відхилили клопотання про анулювання виборів. Рішення остаточне. Його передадуть Центральному виборчому бюро. Пізніше сьогодні, 22 травня, суд збереться, щоб затвердити результати президентських виборів, на яких переміг проєвропейський політик Нікушор Дан.

Джордже Сіміон зреагував на рішення і заявив, що суд нібито «продовжив державний переворот». Він збирається «продовжувати боротьбу».

Сіміон оскаржував вибори, бо вважає, що причина однакова зі скасуванням результатів виборів у грудні минулого року — втручання ззовні з боку як державних, так і недержавних «гравців». Сіміон заявляє, що цього разу є підтверджені докази. За його словами, ані Франція, ані Молдова не можуть втручатися у вибори іншої держави.

Про що мова

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що «західноєвропейський уряд» нібито попросив його месенджер «заглушити консервативні голоси в Румунії» перед виборами президента. Імовірно, він мав на увазі уряд Франції, натякнувши на це емодзі багета («вгадайте, який саме 🥖»). Дуров написав, що відмовився обмежувати свободу румунських користувачів і не блокуватиме їхні політичні канали.

Франція відкинула звинувачення засновника Telegram Дурова у спробі вплинути на вибори в Румунії. МЗС Франції нагадало, що перший тур президентських виборів у Румунії, який пройшов у грудні 2024, анулювали через цифрове і фінансове втручання повʼязаних з Росією субʼєктів.

Дуров також розповів, що начебто вплинути на вибори в Румунії його особисто просив голова зовнішньої розвідки Франції. Там це заперечують.

Що передувало

Після оголошення результатів другого туру президентських виборів Джордже Сіміон визнав поразку і привітав з перемогою свого опонента проєвропейського мера Бухаресту Нікушора Дана.

Після підрахунку 100% протоколів з виборчих дільниць проєвропейський кандидат отримав 53,6%, а ультраправий Джордже Сіміон — 46,4%. За Нікушора Дана проголосували понад 6,1 мільйона румунів, тоді як за Сіміона приблизно 5,3 мільйона. Офіційні результати визнають остаточними, коли їх затвердить Конституційний суд Румунії.

Водночас ще до підрахунку всіх бюлетенів Джордже Сіміон заявив, що він нібито вже здобув перемогу, але приписав її Келіну Джорджеску. Келін Джорджеску — це колишній проросійський кандидат у президенти Румунії. Конституційний суд Румунії скасував результати минулорічного першого туру президентських виборів. Джорджеску, як і Сіміон, виступав проти військової допомоги Україні.

У соцмережах Сіміон також назвав себе президентом. Однак у X політик оголосив себе новим президентом Чаду — переплутав прапори.