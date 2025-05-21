Фінляндія завершила перші 35 км паркану на кордоні з Росією

Фінляндія завершила перші 35 кілометрів паркану, який вона будує на закритому східному кордоні з Росією. Будівництво має на меті зупинити мігрантів, що намагаються перетнути межу через лісисту місцевість.

Про це пише Reuters з посиланням на фінських прикордонників.

Будівництво паркану, який зрештою покриватиме 200 км із загальної довжини кордону в 1 344 км, розпочалося минулого року у відповідь на потік мігрантів через Росію у 2023 році, який Гельсінкі вважає навмисно організованим Москвою.

«Головна мета цього паркану — контроль за великою масою людей, якщо вони намагатимуться потрапити з Росії до Фінляндії», — сказав агентству Reuters заступник командувача прикордонного округу Південно-Східної Фінляндії Антті Вірта.

Паркан складається з металевої огорожі заввишки 3,5 метра, увінчаної метровим рулоном колючого дроту, і обладнаний камерами, датчиками, гучномовцями та освітленням. За даними Прикордонної служби Фінляндії, завершення будівництва очікується до кінця 2026 року.

Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що Росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

У листопаді 2023 року прикордонники повідомляли, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів. 15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що Росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни РФ, країн Близького Сходу й Африки. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти на кордоні з Росією.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен назвала ситуацію на кордоні загрозливою для національної безпеки.

Закриття кордону продовжували вже кілька разів, востаннє — у квітні 2025 року.