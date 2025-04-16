Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією

Уряд Фінляндії вирішив залишити закритими пункти пропуску на східному кордоні з Росією. Це обмеження діятиме до ухвалення нового рішення — тобто без чіткої дати.

Про це йдеться на сайті уряду Фінляндії.

Там зазначили, що рішення про закриття кордону дало бажаний результат: так звана інструменталізована міграція, яка розпочалася у листопаді 2023 року, наразі зупинилася.

Фінська влада вважає, що Росія здатна використовувати мігрантів як засіб впливу на безпеку країни та стабільність у Євросоюзі. Загроза повторення такої «інструменталізованої міграції» досі лишається високою.

Влада країни продовжить моніторити ситуацію у співпраці з прикордонною службою та іншими відомствами. У разі зникнення потреби в обмеженнях рішення можуть переглянути або скасувати.

Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що Росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

У листопаді 2023 року прикордонники повідомляли, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів. 15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що Росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни РФ, країн Близького Сходу й Африки. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти на кордоні з Росією.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен назвала ситуацію на кордоні загрозливою для національної безпеки.