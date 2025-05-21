Підпал будинку премʼєра Британії: третім підозрюваним виявився українець

Третій підозрюваний у низці підпалів обʼєктів, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, виявився українцем. Ідеться про 34-річного Петра Починка.
Про це пише Times.
Першим у цій справі 15 травня затримали 21-річного українця Романа Лавриновича, потім — ще одного чоловіка. Починка затримали третім 19 травня і взяли під варту.
Як пише Times, окрім громадян України, у справі фігурує 26-річний громадянин Румунії, який народився в Україні. Його звати Станіслав Карпюк.
Карпюку закидають змову з Лавриновичем для підпалу, що міг загрожувати життю людей. Суддя Пол Голдспрінг відмовив Карпюку в заставі — його залишили під вартою. І він, і Лавринович мають знову постати перед судом в Олд-Бейлі 6 червня.
- Загалом звинувачення фігурантів стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів. За версією слідства, чоловіки підпалили автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.
- Сам Стармер заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, — це «напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо». Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, адже напади повʼязані з публічною особою високого рівня.