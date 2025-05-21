Речник Байдена заперечив, що експрезидент США ще раніше знав про свій діагноз раку

Речник колишнього президента США Кріс Мігер спростував припущення про те, що Джо Байден нібито знав про свій діагноз рак простати ще до публічного оголошення.

Про це передає The New York Times.

Речник Кріс Мігер наголосив, що такий діагноз Джо Байдену поставили лише минулого тижня, і додав, що востаннє політик проходив найпоширеніший метод перевірки на рак простати у 2014 році.

На запитання, чому впродовж свого президентства Байдену не проводили регулярних обстежень на рак простати, Кріс Мігер не відповів.

У заяві про діагноз, оприлюдненій у неділю, 18 травня, офіс Джо Байдена повідомив, що його рак має показник за шкалою Глісона 9 — це свідчить про одну з найагресивніших форм раку простати. Рак поширився на кістки, тобто став невиліковним, але його можна контролювати.