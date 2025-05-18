У Байдена діагностували рак простати з метастазами

Колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.

Про це повідомив його речник, передає The New York Times.

Минулого тижня лікарі виявили у Джо Байдена новоутворення у передміхуровій залозі. За кілька днів йому встановили діагноз — рак простати з метастазами у кістки.

«Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, є гормонозалежним, що дозволяє ефективно його контролювати. Президент і його сім’я обговорюють варіанти лікування зі своїми лікарями», — йдеться у заяві його речника.