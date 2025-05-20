Маск вирішив скоротити витрати на політику — раніше він був головним спонсором кампанії Трампа

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск повідомив, що планує витрачати «значно менше» коштів на політичні пожертви в майбутньому. Раніше він був одним із головних фінансових спонсорів кампанії президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав на Економічному форумі в Катарі, пише NBC News.

«Щодо політичних витрат — у майбутньому я робитиму їх значно менше», — сказав він.

На запитання, чому саме, Маск відповів: «Гадаю, я вже зробив достатньо», водночас зазначивши, що ще може змінити свою думку.

«Якщо побачу причину для політичних витрат — я це зроблю. Просто зараз не бачу такої причини», — підкреслив він.

Його слова стали несподіванкою для республіканців, які готуються до виборів у 2026 році. Окрім допомоги Трампу, на чию передвиборчу кампанію він витратив понад $250 мільйонів, Маск у фінальні тижні виборчого циклу 2024 року витратив понад $19 мільйонів на підтримку республіканців у боротьбі за більшість у Конгресі.

Його суперкомітет America PAC також був одним із головних донорів у виборах до Верховного суду штату Вісконсин. Маск і пов’язані з ним структури витратили понад $13 мільйонів, однак його кандидат зрештою програв.

З моменту переобрання Трампа Маск став постійним гостем у Вашингтоні, з’являвся поруч із президентом і був публічним обличчям DOGE — ініціативи, яка прагне розформувати низку урядових структур.

Однак така присутність мала свою ціну. Через суперечливі дії Маска, його дописи в X та велику присутність у Білому домі, його популярність серед американців різко впала. За опитуваннями, публічна думка щодо Маска, його компаній і продукції значно погіршилася з січня.

Цей спад збігся з падінням ринкової вартості Tesla за два місяці після того, як Маск приєднався до уряду — хоча останнім часом акції компанії почали відновлюватися. Автомобілі Tesla та шоуруми також стали мішенями для вандалізму й підпалів.