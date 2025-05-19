Reuters: ЄС запропонує країнам G7 знизити цінову межу на російську нафту до $50

Європейський Союз запропонує міністрам фінансів країн G7 цього тижня знизити чинну цінову стелю у $60 за барель на російську нафту, що транспортується морем, у межах нового пакету санкцій проти Москви.

Про це заявив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

Домбровскіс не уточнив, до якого рівня ЄС хоче знизити цінову стелю, але джерела агентства кажуть, що ЄС запропонує встановити її на рівні $50 за барель.

На запитання журналістів, чи справді він внесе цю пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді цього тижня, Домбровскіс відповів ствердно.

«Це питання, яке ми вже порушували з боку Єврокомісії в контексті 18-го пакету санкцій. Очікую також зацікавлення з боку інших партнерів G7 та відповідного обговорення», — додав єврокомісар.

Обмеження для російської нафти

На початку грудня 2022 року члени G7, а також Австралія та Європейський Союз обмежили ціну на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели нову цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші перевозять зброю до Росії. За допомогою тіньового флоту РФ щодня транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів. У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які належать до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.

8 січня стало відомо, що китайська компанія Shandong Port Group заборонила танкерам, що потрапили під санкції США, заходити у свої порти в східній китайській провінції Шаньдун. Порти цієї компанії є основними терміналами для імпорту підсанкційної нафти.

10 січня США ввели масштабний пакет санкцій проти російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили 184 російські танкери, зокрема з тіньового флоту РФ.