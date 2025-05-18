Рубіо: Білий дім просив у Конгресу «трохи часу» для перемовин з РФ, перш ніж вводити проти неї санкції

Уряд США просив у американських конгресменів «трохи часу», перш ніж вводити санкції проти Росії. Представники адміністрації хотіли побачити, чи вдасться досягти прогресу в перемовинах із Росією.
Про це Держсекретар США Марко Рубіо розповів в інтервʼю CBS News.
За його словами, Конгрес, зокрема республіканці в обох палатах, намагалися дати президенту Дональду Трампу «простір і час» для переговорів. Посадовець додав, що Сенат «у підсумку діятиме».
«Ми вже шість-сім тижнів дуже чітко даємо зрозуміти російській стороні, що ці зусилля [стосовно введення обмежень] тривають. Це процес, який ми не можемо зупинити й не контролюємо. Ми попереджали росіян майже два місяці, що це відбудеться, якщо не буде прогресу [в переговорах]. І зараз це починає справджуватися», — каже Рубіо.
Він припустив, що законопроєкт про введення нових санкцій на РФ підтримають як Сенат, так і нижня палата Конгресу — Палата представників.
- Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.
- Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.
- Марко Рубіо після зустрічі із союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.
- Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У такому разі Росії може загрожувати посилення санкцій, нагадав у вихідні радник США з нацбезпеки Майк Волтц.
- На початку травня Reuters писало, що США фіналізували нові економічні санкції проти РФ. За даними джерел агентства, вони охоплюють банківський та енергетичний сектори, щоб посилити тиск на Москву.