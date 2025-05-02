Reuters: США підготували санкції проти Росії — але невідомо, чи підпише їх Трамп

США фіналізували нові економічні санкції проти Росії, які охоплюють банківський та енергетичний сектори, щоб посилити тиск на Москву.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Серед цілей — російський державний енергетичний гігант «Газпром» та основні субʼєкти, задіяні в галузях природних ресурсів і банківської справи.
Утім, залишається незрозумілим, чи схвалить цей пакет санкцій президент США Дональд Трамп.
«Рада національної безпеки США намагається узгодити набір більш жорстких заходів проти Росії. Це рішення має затвердити Трамп», — сказав співрозмовник.
- Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.
- Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.
- Марко Рубіо після зустрічі із союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.
- Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У такому разі Росії може загрожувати посилення санкцій, нагадав у вихідні радник США з нацбезпеки Майк Волтц.