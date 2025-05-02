Reuters: США підготували санкції проти Росії — але невідомо, чи підпише їх Трамп

США фіналізували нові економічні санкції проти Росії, які охоплюють банківський та енергетичний сектори, щоб посилити тиск на Москву.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Серед цілей — російський державний енергетичний гігант «Газпром» та основні субʼєкти, задіяні в галузях природних ресурсів і банківської справи.

Утім, залишається незрозумілим, чи схвалить цей пакет санкцій президент США Дональд Трамп.

«Рада національної безпеки США намагається узгодити набір більш жорстких заходів проти Росії. Це рішення має затвердити Трамп», — сказав співрозмовник.