Трамп анонсував дзвінки Зеленському та Путіну. Говоритиме про «припинення кровопролиття» і торгівлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок, 19 травня, зателефонує лідерам Украни та Росії Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну.

За його словами, темами розмови з Путіним будуть «припинення кровопролиття» і торгівля.

Після цього він поговорить із Зеленським і різними членами НАТО.

«Сподіваюся, це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Дай Бог нам усім здоровʼя», — додав він.