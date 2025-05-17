РФ засудила до 13 років увʼязнення австралійського добровольця, який воював на боці України

Окупаційний суд у так званій «Луганській народній республіці» 16 травня засудив австралійця Оскара Чарльза Агустуса Дженкінса, який воював проти РФ на боці України, до 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Росія визнала його винним у тому, що він воював як найманець.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що її уряд «шокований» вироком, і назвала це «фіктивним судом». Вона закликала Росію поводитися з Дженкінсом, дотримуючись вимог міжнародного гуманітарного права.

Обвинувачення у найманстві Росія висунула австралійцю у квітні цього року. За версією росіян, у лютому 2024 року Оскар Дженкінс приїхав з Мельбурну до України, щоб воювати проти російської армії. У Тернополі він підписав контракт із Міністерством оборони України, отримав військове спорядження, зброю — його направили служити в село Щурове на Донеччині.

З березня по грудень 2024 року, як кажуть у РФ, він брав участь у боях проти російських військових і щомісяця отримував за це плату — від 600 до 800 тисяч рублів (йдеться приблизно про $7–10 тисяч на місяць). Водночас коли прокуратура окупованого Луганська звинувачувала Оскара в найманстві, то там стверджували, що він воював проти російської армії з березня по грудень 2024 року та отримував за це від $11 000 до $15 000 на місяць. За словами російської сторони, «його злочинну діяльність було припинено».

Кремль стверджує, що найманці підлягають кримінальному переслідуванню та не мають права на захист військовополонених згідно з міжнародним правом.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко відкидав ці звинувачення. Він наголошував, що боєць має офіційний контракт із ЗСУ, тож на нього поширюється міжнародне право. Відповідно, до Дженкінса мають ставитися як до військовополоненого.

«Я не був здивований, адже я бачив багато інших іноземців, яким висунули звинувачення в Росії, в тому числі деяких журналістів. Ми сподіваємося і не втрачаємо надії, що врешті-решт нам вдасться його [Дженкінса] обміняти», — казав Мирошниченко.

Австралія також не відмовляється від свого громадянина і продовжить виступати на його захист, ще раніше заявив премʼєр-міністр країни Ентоні Альбанезе.

Що передувало

Оскар Дженкінс служив у 402 окремому стрілецькому батальйоні, який входить до складу 66 окремої механізованої бригади Збройних сил України. Дженкінс підписав контракт на службу в Збройних силах України 4 квітня 2024 року.

Під час виконання бойового завдання біля Миколаївки на Луганщині 16 грудня 2024 року він зник безвісти. Того ж дня його імʼя внесли у списки бійців, які перебувають у російському полоні.

У грудні 2024 року російські військові пропагандисти опублікували відео, на якому допитують та бʼють начебто Дженкінса.

У січні австралійський телеканал ABC і філія CNN Seven News із посиланням на неназвані джерела в Україні повідомили, що австралійця, ймовірно, вбили в російському полоні. Через цю інформацію Австралія викликала посла РФ. Згодом проєкт «Слідство.Інфо» верифікував, що відео з тілом нібито полоненого австралійця виявилося записом чотирічної давнини з Нагірного Карабаху.

Згодом РФ передала дані про Дженкінса через МЗС Австралії. За словами російського посла, полонений австралієць тоді перебував під вартою, стан його здоровʼя назвали нормальним.