РФ хоче судити австралійського добровольця, який воював на боці України. Йому закидають найманство

Росія висунула звинувачення полоненому австралійцю Оскару Дженкінсу, який воював на боці України як доброволець.

Про це повідомляє австралійський мовник Nine News.

Дженкінсу закидають найманство. За даними медіа, прокуратура окупованого Луганська стверджує, що він воював проти російської армії з березня по грудень 2024 року та отримував за це від $11 000 до $15 000 на місяць. Добровольцю загрожує 15 років увʼязнення.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко відкинув ці звинувачення. Він підкреслив, що боєць має офіційний контракт із ЗСУ, тож на нього поширюється міжнародне право. Відповідно, до Дженкінса мають ставитися як до військовополоненого.

«Я не був здивований, адже я бачив багато інших іноземців, яким висунули звинувачення в Росії, в тому числі деяких журналістів. Ми сподіваємося і не втрачаємо надії, що врешті-решт нам вдасться його [Дженкінса] обміняти», — каже Мирошниченко.

Австралія також не відмовляється від свого громадянина і продовжить виступати на його захист, заявив премʼєр-міністр країни Ентоні Альбанезе.

Що передувало

Оскар Дженкінс служив у 402 окремому стрілецькому батальйоні, який входить до складу 66 окремої механізованої бригади Збройних сил України. Дженкінс підписав контракт на службу в Збройних силах України 4 квітня 2024 року.

Під час виконання бойового завдання біля Миколаївки на Луганщині 16 грудня 2024 року він зник безвісти. Того ж дня його імʼя внесли у списки бійців, які перебувають у російському полоні.

У грудні 2024 року російські військові пропагандисти опублікували відео, на якому допитують та бʼють начебто Дженкінса.

У січні австралійський телеканал ABC і філія CNN Seven News із посиланням на неназвані джерела в Україні повідомили, що австралійця, ймовірно, вбили в російському полоні. Через цю інформацію Австралія викликала посла РФ. Згодом проєкт «Слідство.Інфо» верифікував, що відео з тілом нібито полоненого австралійця виявилося записом чотирічної давнини з Нагірного Карабаху.

Згодом РФ передала дані про Дженкінса через МЗС Австралії. За словами російського посла, полонений австралієць тоді перебував під вартою, стан його здоровʼя назвали нормальним.