Росіяни показали відео допиту нібито полоненого на війні в Україні австралійця. В Австралії це перевіряють

Російські військові пропагандисти опублікували відео, на якому допитують нібито полоненого в Україні громадянина Австралії. В Австралії цю інформацію зараз перевіряють і встановлюють особу чоловіка.

Про це пише The Guardian.

Першим відео опублікував російський пропагандист Олександр Сладков. Далі його поширили в телеграм-каналах та в соцмережах.

На відео чоловік у військовому одязі представляється 32-річним Оскаром Дженкінсом, що живе в Австралії та Україні і працює вчителем. Його обличчя заляпане брудом. На запитання росіянина він відповідає ламаною українською та англійською. Його кілька разів бʼють по обличчю, коли він відповідає недостатньо швидко.

Руки чоловіка завʼязані скотчем чи мотузкою. Він каже, що нібито перебуває недалеко від Краматорська, що на Донеччині.

У соцмережі LinkedIn є профіль з іменем Oscar Jenkins, у ньому немає аватарки. Там вказано, що Дженкінс закінчив приватну Мельбурнську гімназію, вступив до Університету Монаша, щоб вивчати біомедичні науки, а згодом переїхав до Китаю, де працював викладачем у Тяньцзіньському коледжі.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе каже, що зараз автентичність відео та його подробиці перевіряють, бо росіяни не раз поширювали неправдиву інформацію.

Тим часом в МЗС Австралії закликали Росію дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, зокрема щодо військовополонених. Родині Дженкінса надають консульську підтримку.